Жаркая погода без осадков продержится в регионах Поволжья всю неделю

ТАСС, 5 июля. Жара, отступившая в минувшие выходные, вновь вернется на этой неделе в регионы Приволжского федерального округа. 30-градусные температуры установятся в Саратовской, Самарской, Пензенской областях и других регионах, при этом дожди маловероятны, рассказал в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В Приволжском федеральном округе на этой неделе будет просто замечательная погода. Температура воздуха на 4 - 5 градусов выше обычных для начала июля значений, а это значит, что практически каждый день в большинстве регионов будет выше 30 градусов тепла. Только 10-11 июля в восточных регионах - в Башкортостане, Пермском крае, Оренбургской области - есть небольшая вероятность кратковременных дождей, которые, впрочем, скоро прекратятся, и погода вновь будет солнечной и очень теплой", - сказал Синенков.

По его словам, в Пензе в ближайшие двое суток ожидается 25-27 градусов тепла, с 8 июля - 28-31 градус, 11 июля не исключены кратковременные дожди, но вероятность их невелика. Примерно такая же погода ожидается в Саранске. В Кирове - без осадков и солнечно, в ближайшие сутки около 23-25 градусов тепла, с 7 июля и до конца недели - 26-28 градусов. В Оренбурге 25-28 градусов тепла, 8 и 9 июля ожидается кратковременный дождь, затем будет солнечно и тепло - в пределах 29-31 градуса.

Жаркая погода установится и в Уфе, где в ближайшие дни воздух прогреется до 25-27 градусов, а к выходным - до 30 градусов. До этой же отметки раскалится воздух в Нижнем Новгороде, в Самаре с середины недели будет еще жарче - 32-34 градуса, в Саратове - 30-33 градусов тепла. В Казани, где в начале недели ожидается 26-28 градусов тепла, а к выходным - до 31-32 градусов.

Опасная вода

Сильная жара продолжает испытывать на прочность жителей Поволжья. В Оренбургской области, где несколько недель столбики термометров днем не опускаются ниже плюс 30-32 градусов, люди ищут спасения у воды, которая прогрелась до 28 градусов. Многие при этом выбирают не оборудованные для купания места. При этом с начала года в регионе утонул 31 человек, еще троих, предположительно утонувших, продолжают искать.

В Пермском крае за прошлую неделю утонули шесть человек, всего за июнь - 20 человек, из них семь детей. На водоемах Нижегородской области за минувшие выходные погибли пять человек, а всего с начала купального сезона - 42 человека, в том числе семь детей, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В регионах ПФО люди тонут в котлованах, карьерах, прудах, где вода зачастую теплее, но дно не обследовано водолазами.

Грозы и пожары

Неблагополучной из-за жары остается также ситуация с пожарами. В Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность, в Самарской области пятый класс пожарной опасности установлен на территории четырех районов. Штормовое предупреждение с 6 по 12 июля объявили в Татарстане из-за чрезвычайной и высокой пожарной опасности лесов (5 класс и 4 класс). По информации Удмуртского гидрометцентра, с 6 по 10 июля на территории республики также ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяных массивов - 4 класс.

Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности действует в Оренбургской области, где за минувшие сутки, по данным департамента пожарной безопасности и гражданской защиты региона, произошло 13 природных пожаров. Так, под Медногорском второй день продолжает гореть степь, в тушении задействованы 28 человек и восемь единиц техники, угроза населенным пунктам отсутствует, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Кроме всего прочего, жителям регионов приходится устранять последствия гроз, ливней и сильных ветров. На прошлой неделе ураган прошелся над Саратовской областью, в двух районах области до сих пор объявлен режим ЧС, специалисты продолжают устранять последствия, ремонтировать кровли и оценивать ущерб. В Перми 5 июля к также устраняют последствия прошедшей в выходные грозы, идет уборка упавших веток, сломанных деревьев и мусора. Кроме того, гроза снова стала причиной лесных пожаров - за прошедшие выходные спасатели потушили несколько таких пожаров общей площадью 25 га.