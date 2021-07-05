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Суд в Петербурге запретил аниме "Акира" на портале WorldArt

В мультфильме рассказывается о банде байкеров-подростков и религиозном культе, его называют первым аниме с частотой кадров 24 кадра в секунду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным к распространению в России японское аниме "Акира", которое позиционируется как первый такого рода мультфильм, где используется 24 кадра в секунду. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Прокурор просил признать информацию по ссылке запрещенной к распространению. Информация может нанести вред здоровью и психическому развитию детей. Суд требования административного истца удовлетворил", - говорится в сообщении.

Аниме размещено на портале WorldArt и рассказывает о банде байкеров-подростков и религиозном культе. Оно позиционируется как первый мультфильм, в котором используется 24 кадра в секунду, в то время как обычно в аниме частота кадров составляет 12-15 кадров в секунду.

Рассматривать большое количество исков о запрете аниме по ссылкам на различных популярных сайтах районные суды в Петербурге начали в январе этого года. По решению суда, запрещенными в РФ признали популярное аниме "Тетрадь смерти", размещенное на сайте jut.su, а также более 10 других мультфильмов.

В прокуратуре Петербурга сообщали ТАСС, что претензии надзорного ведомства касаются только конкретных ссылок на сайты и связаны с тем, что на порталах не было возрастных ограничений по просмотру такого контента.

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