Путин подписал указ о праздновании 225-летия Пушкина в 2024 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил организовать празднование в 2024 году в России 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2024 году 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина", - говорится в указе.

Кабмину поручено в трехмесячный срок образовать оргкомитет по подготовке соответствующих мероприятий. Кроме того, правительство должно будет обеспечить финансирование празднования. Органам власти регионов рекомендовано также принять участие в подготовке и проведении юбилея.

В рамках подготовки к 225-летию поэта поручено, в частности, реализовать проект Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке его рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", выполнить общероссийскую программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также осуществить комплекс мер по реставрации, оборудованию и созданию новой экспозиции Музея А. С. Пушкина в Гурзуфе. Кроме того, должно быть предусмотрено "оказание финансовой и научно-методической помощи" в проведении реконструкции мемориальных зданий и создании новой экспозиции дома-музея Пушкина в Кишиневе.