В Анапе, где утонули трое человек, действует запрет на купание в море из-за непогоды

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Купание запрещено в море в Анапе, где на необорудованном пляже утонули три человека, включая ребенка, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в понедельник.

"Из-за непогоды временно запрещено купание в море на всех пляжах города-курорта. Несмотря на запрет, в селе Витязево 13-летний ребенок пошел купаться на одном из необорудованных для отдыха пляжей, в результате погибли три человека", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что на всех пляжах города организовано дополнительное оповещение для жителей и гостей Анапы.

Ранее прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту гибели ребенка 2008 года рождения и двоих взрослых в Черном море в селе Витязево. По предварительным данным, ребенка купающегося в море, стало уносить течением, ему на помощь бросились отец и его друг, все трое погибли, также ищут еще троих очевидцев, которые оказывали помощь по спасению утопающих. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что на место происшествия выехали следователи.