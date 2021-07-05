В МГУ перестали допускать к работе не прошедших вакцинацию от коронавируса сотрудников

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, не прошедших вакцинацию от коронавируса, не имеющих медотвода и не переболевших ковидом, перестали допускать на рабочие места. Исключение составляют работники, привившиеся первым компонентом вакцины, сообщается в понедельник на сайте вуза.

"Для того чтобы остановить пандемию, мэром Москвы и главным государственным санитарным врачом приняты решения по вакцинации сотрудников организаций и учреждений. Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского [государственного] университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации", - говорится в сообщении.

В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом вакцины (в случае вакцинации по двухкомпонентной схеме), отметили в вузе.

Отмечается, что в Медицинском научно-образовательном центре МГУ работают пункты вакцинации от коронавирусной инфекции, на сайте вуза запущен удобный сервис электронной записи на прививку.

"В сложное время нарастания масштаба пандемии всем людям Московского университета, от студента до профессора, от лаборанта до доктора наук следует с повышенным вниманием относиться к соблюдению противоэпидемиологического режима, а также принять решение о вакцинации, если этого еще не сделано", - приводятся слова ректора МГУ Виктора Садовничего на сайте вуза.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 183,8 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 635 294 случая заражения, выздоровел 5 083 441 человек, умерли 138 579. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.