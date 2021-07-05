Эксперт считает нынешний подъем заболеваемости COVID-19 в России второй волной

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Нынешний подъем заболеваемости коронавирусом в РФ является классической второй волной, а не третьей, считает замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"По сути, мы находимся в Российской Федерации в эпоху классической второй волны и отмечаем фазу роста заболеваемости в настоящий момент", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной текущей ситуации с коронавирусом в России и прогнозам эпидемиологической обстановки на ближайшее время.

Горелов пояснил, что его "взгляд расходится с общепринятыми журналистскими взглядами на волны коронавирусной инфекции".

Первая волна заболеваемости была весной 2020 года, то, что СМИ называют второй волной, - осенью-зимой, а весной 2021 года в СМИ уже появились сообщения о третьей волне.

"Я стою на своей позиции, она в общем-то подкрепляется прежде всего эпидемиологическим базисом. Волна - это та ситуация, когда мы проходим от нуля до подъема и опять через ноль. Вторая волна может быть обусловлена в той ситуации, когда вирус мутирует, и когда мутант опережает по темпам распространения, по сути вытесняет, предыдущий генновариант", - сказал эксперт.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 635 294 случая заражения, выздоровел 5 083 441 человек, умерли 138 579. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.