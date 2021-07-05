Путин в Кемерове 6 июля примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Кемерово во вторник примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

"Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент также возложит цветы к монументу "Память шахтерам" и посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.

Кроме того, глава государства проведет встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.