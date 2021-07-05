Эксперт заявил, что вакцинация от пневмонии снизит риск обострения эпидситуации осенью

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Массовая вакцинация от пневмококковой пневмонии позволит снизить вероятность развития особенно тяжелой эпидемиологической ситуации осенью, после наступления которой могут одновременно возникнуть вспышки сразу трех опасных респираторных болезней. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы опасаемся того, что сезонные эпидемии гриппа и коронавируса могут наложиться друг на друга. Прошлой осенью нам удалось избежать этой ситуации благодаря тому, что около 70% населения привилось против гриппа. Вместе с тем, не стоит забывать о вакцинации от пневмококковой инфекции, так как в противном случае помимо вспышек гриппа и коронавируса нас может ожидать эпидемия пневмонии", - заявил Горелов.

Подобные прививки, как отметил замдиректора центрального НИИ эпидемиологии, будут особенно важны для пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше. Они особенно тяжело переносят и коронавирусную инфекцию, и грипп, и бактериальные формы пневмонии, которые вызываются микробами вида Streptococcus pneumoniae.

При этом Горелов добавил, что он надеется, что глобальная пандемия SARS-CoV-2 заставит профильные органы и медицинские службы всех стран мира обратить дополнительное внимание на проведение массовых вакцинаций от других опасных болезней, таких как корь и дифтерия. Несмотря на то, что их вспышки происходят крайне редко в развитых странах, ослабление или прекращение борьбы с ними приведет к быстрому повторному распространению этих болезней.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 183,8 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 635 294 случая заражения, выздоровел 5 083 441 человек, умерли 138 579. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.