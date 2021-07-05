Норвегия в конце июля разрешит деловые поездки из стран Европы

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июля. /ТАСС/. Норвегия с конца июля планирует разрешить деловые поездки в королевство из стран Европейской экономической зоны и ряда третьих стран. Об этом сообщило в понедельник норвежское правительство.

"Многие жители Европейской экономической зоны уже могут въезжать в Норвегию. Правительство намерено сделать так, чтобы еще больше людей могли приехать сюда с конца июля", - говорится в сообщении.

Как отметил кабмин, речь идет об открытии возможности совершать деловые поездки в королевство для жителей Европейской экономической зоны за исключением тех стран, где на момент появления такой возможности темпы распространения коронавируса будут очень высокими. Кроме того, это послабление предполагается распространить и на граждан государств Европейской экономической зоны, проживающих в третьих странах из зеленого списка ЕС, при условии, что медицинские власти Норвегии будут считать эти страны безопасными.

Также планируются дальнейшие послабления для въезда родственников жителей Норвегии из стран Европы.

С 5 июля Норвегия отменила рекомендацию МИД, согласно которой жителям страны следует избегать поездок в другие страны Европы. С 19 июня страна также вновь разрешила въезд партнерам людей, постоянно проживающих в королевстве, и их несовершеннолетним детям, а также членам семей - взрослым детям, родителям, бабушкам и дедушкам из страна Шенгена, Европейской экономической зоны и Великобритании. С 5 июля эти послабления распространили еще на 11 третьих стран - Австралию, Израиль, Ливан, Новую Зеландию, Северную Македонию, Сербию, Южную Корею, Тайвань, США и Сингапур.

Ранее въезд в страну был сильно ограничен из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Норвегии и в мире.