Кипр разрешил привитым "Спутником V" россиянам въезд без ПЦР-тестов

НИКОСИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Лица, привитые вакциной "Спутник V", смогут продолжать и дальше приезжать на Кипр без диагностических анализов на коронавирус, а тем пассажирам из РФ, которые не привиты данным российским препаратом, а также китайской вакциной Sinopharm или другими вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), придется, как и раньше, сдавать два теста. Об этом сообщил в понедельник Минздрав Республики Кипр, опубликовавший новый недельный реестр деления стран по эпидемическим группам, который вступает в силу 8 июля и в котором РФ осталась среди стран красной категории.

В медицинском ведомстве подчеркнули, что тестированию не будут подвергаться пассажиры, привитые "либо одной из вакцин, утвержденных EMA, а именно Pfizer - BioNTech, AstraZeneca (имеется в виду вакцина Vaxzevria, произведенная компанией AstraZeneca) , Moderna и Janssen, либо вакциной "Спутник V", либо вакциной Sinopharm".

"Следует отметить, что при двухкомпонентной вакцине человек должен быть вакцинирован обеими дозами, в то время как в случае вакцины Janssen, которая является однокомпонентной, между введением дозы вакцины и датой (прибытия на Кипр) должно пройти 14 дней", - пояснили в министерстве здравоохранения.

Для невакцинированных пассажиров из стран красной группы, в которую входит Россия, действуют следующие требования для прилета на Кипр: прибывающим необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив на нее результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на остров россиянам и гостям из других стран красной группы придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. Узнать о результатах теста можно будет на цифровой платформе www.covid-testcyprus.com, которые должны будут там появиться не позднее чем через три часа после сдачи анализа. До момента получения этого результата пассажирам следует находиться на самоизоляции.

Изменение статуса других стран

В новом недельном реестре кипрский Минздрав изменил категории многих стран. Так, Великобритания и Испания были понижены до красной эпидемической группы, а Саудовская Аравия и Республика Корея - до оранжевой, откуда следует приезжать на Кипр с одним тестом на коронавирус.

До той же оранжевой категории, но только уже, наоборот, повышены, были Ливан, Северная Македония, Катар и Тайвань как часть КНР. В ту же оранжевую группу были включены Азербайджан и непризнанное Косово, а Босния и Герцеговина, Бруней, Молдавия и Черногория - в красную.

До уровня стран зеленой категории, откуда для прилета на Кипр вообще не требуются никакие медицинские документы, был повышен статус Дании, Бельгии, Монако, Ватикана и Иордании.