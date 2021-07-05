Вакцину "Эпиваккорона-Н" зарегистрируют под брендом Aurora-CoV

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н", которая сейчас проходит клинические испытания, будет зарегистрирована под брендом Aurora-CoV. Об этом говорится в совместном заявлении Роспатента и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

"Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Aurora-CoV. <…> Товарный знак Aurora-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" - вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования", - говорится в сообщении.

Центр "Вектор" подал заявку на регистрацию товарного знака и знака обслуживания 18 июня 2021 года.

По словам руководителя Роспатента Григория Ивлиева, с начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19, по 16 заявкам на изобретения выданы патенты.

"К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины. Немаловажную роль во всесторонней правовой охране играет и регистрация товарного знака. Регистрация товарного знака на запатентованный продукт дает значительные преимущества при его продвижении как на российском, так и на зарубежном рынках", - приводит его слова пресс-служба Роспатента.