{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Ростуризме надеются на скорое урегулирование ситуации с российскими туристами на Кубе

Режим самоизоляции сняли уже со 106 из них, 86 человек ожидают повторный ПЦР-тест, отметила глава ведомства Зарина Догузова
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ростуризм надеется, что ситуация с российскими туристами на Кубе будет урегулирована в скором времени. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Надеемся, что в скором времени ситуация будет урегулирована и все российские туристы спокойно продолжат свой отпуск", - сказала она.

Догузова также сообщила о том, что на сегодняшний момент на Кубе со 106 российских туристов уже снят режим самоизоляции. "Данные постоянно обновляются, по трем туристам положительное решение принято буквально в последний час. 86 туристов еще ожидают повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых", - сказала она.

По словам главы Ростуризма, российское ведомство находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями. "В ближайшее время запланирован мой телефонный разговор с министром туризма Кубы, чтобы обсудить ситуацию с российскими туристами. У нас, безусловно, есть вопросы к коллегам", - заключила Догузова.

По данным консульства РФ в Гаване, после ПЦР-тестирования на коронавирус пассажиров прилетевшего 30 июня в Варадеро рейса анализы около 130 человек дали положительный результат, включая членов экипажа. На следующий день было зарегистрировано 80 положительных тестов.

Теги
КубаРоссияДогузова, Зарина ВалерьевнаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Минздрав допустил применение "Ковид-глобулина" у беременных по жизненным показаниям
В методических рекомендациях Минздрава уточняется, что решение о назначении препарата должно фиксироваться в медицинских документах пациента и в журнале врачебной комиссии
Читать полностью