Минюст зарегистрировал приказы Минпросвещения об образовательных стандартах

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции в понедельник зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования", - говорится в приказе.

В документе отмечается, что ФГОС основного общего образования, в частности, обеспечивает единство образовательного пространства России, вариативность содержания образовательных программ, благоприятные условия воспитания и обучения, применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического и психического развития, сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков оказания первой помощи, развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире, формирование российской гражданской идентичности обучающихся.

Стандарт обеспечивает формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности; личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценность научного познания; формирование у школьников системных знаний о месте РФ в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, устремленной в будущее и т. д.

Минюст также зарегистрировал приказ об утверждении ФГОС начального общего образования.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в конце января прошлого года приостановил работу над новыми федеральными государственными образовательными стандартами, которые разрабатывались при его предшественнице Ольге Васильевой. Позднее президент РФ подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования. Согласно документу, группа образована в целях проведения оценки проектов ФГОС общего образования и анализа ключевых направлений развития.