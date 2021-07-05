Австрия вносит Россию с 8 июля в красный список по коронавирусу

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Австрия с 8 июля вносит Россию в красный список распространения вариантов нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в понедельник изменении в постановление австрийского министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей о правилах въезда в условиях пандемии.

С 1 июля в австрийском списке распространения мутаций коронавируса уже находятся Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини, ЮАР.

В соответствии с новым решением въезд в Австрию из России с четверга будет возможен только в исключительных случаях, приезжим необходимо будет самоизолироваться на 10-дневный карантин. В частности, въезд разрешен гражданам Австрии, стран ЕС, Швейцарии и их сожителям, людям с местом жительства в этих странах, школьникам и студентам, командированным работникам, приезжим по неотложным причинам (в том числе медицинским или судебным) и обоснованным семейным обстоятельствам.

Для въезда всем людям из категории исключительных случаев необходимо заблаговременно пройти электронную регистрацию, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (в том числе полностью вакцинированным или переболевшим с наличием антител) и отправиться на 10-дневный карантин с возможностью выхода из него не ранее чем через пять дней при отрицательном анализе на коронавирус. Карантин не потребуется для тех, кто въезжает в соответствии с исключениями по неотложным причинам, в рамках гуманитарных миссий, по линии международных организаций или в интересах Австрии.

МИД Австрии с 8 июля и до дальнейшего уведомления также предостерег от туристических и несрочных поездок в Россию. Согласно опубликованной в понедельник информации внешнеполитического ведомства, при поездках в РФ необходимо учитывать возможность введения ограничений для авиасообщения и общественной жизни.

Ранее Австрия в соответствии со вступившим в силу с 1 июля постановлением Минздрава республики о правилах въезда относила Россию к категории стран и регионов, из которых въезд был возможен с любой целью, в том числе туристической, при соблюдении правил, подтверждающих низкий эпидемиологический риск. Так, для въезда без соблюдения обязательного карантина необходимо было предоставить сертификат о полной иммунизации нероссийскими вакцинами. При въезде со справкой о выздоровлении после коронавирусной инфекции или с подтверждением отрицательного результата теста надо было отправиться на карантин. Для отдельных категорий граждан также действуют исключения.