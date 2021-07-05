В Карачаево-Черкесии появился первый детский футбольный центр

ЧЕРКЕССК, 5 июля. /ТАСС/. Первый детский футбольный центр открылся в Карачаево-Черкесии (КЧР). На его базе будет проходить обучение тренеров, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram в понедельник.

"Отличные новости из мира спорта! Республиканской комплексной спортивной школе "Победа" в городе Усть-Джегута присвоен статус Детского футбольного центра, что позволит создать в республике эффективную систему спортивной подготовки наших юных футболистов", - написал Темрезов.

Он добавил, что на базе центра будет проводиться обучение и повышение квалификации тренеров, будет организовано приобретение инвентаря и комплектов оборудования для оснащения малых футбольных площадок, замена искусственного покрытия футбольных полей.

"Для нас это огромный и важный шаг на пути развития регионального футбола: улучшится футбольная инфраструктура, будет вовлечено максимальное количество ребят, желающих заниматься футболом на высоком уровне. Наши дети получат не просто замечательные условия для занятий, но и возможность участвовать во всевозможных всероссийских футбольных соревнованиях", - отметил Темрезов.

Как ранее рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта республики Рашид Узденов, в КЧР рассчитывают к 2025 году привлечь к активному занятию спортом более 60% населения посредством увеличения числа спортивно-массовых мероприятий и строительства спортивной инфраструктуры. С 2011 года в республике введено в эксплуатацию более 80 спортивных объектов, преимущественно в сельской местности.