{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии появился первый детский футбольный центр

В том числе там будут обучать тренеров и повышать их квалификацию

ЧЕРКЕССК, 5 июля. /ТАСС/. Первый детский футбольный центр открылся в Карачаево-Черкесии (КЧР). На его базе будет проходить обучение тренеров, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram в понедельник.

"Отличные новости из мира спорта! Республиканской комплексной спортивной школе "Победа" в городе Усть-Джегута присвоен статус Детского футбольного центра, что позволит создать в республике эффективную систему спортивной подготовки наших юных футболистов", - написал Темрезов.

Он добавил, что на базе центра будет проводиться обучение и повышение квалификации тренеров, будет организовано приобретение инвентаря и комплектов оборудования для оснащения малых футбольных площадок, замена искусственного покрытия футбольных полей.

"Для нас это огромный и важный шаг на пути развития регионального футбола: улучшится футбольная инфраструктура, будет вовлечено максимальное количество ребят, желающих заниматься футболом на высоком уровне. Наши дети получат не просто замечательные условия для занятий, но и возможность участвовать во всевозможных всероссийских футбольных соревнованиях", - отметил Темрезов.

Как ранее рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта республики Рашид Узденов, в КЧР рассчитывают к 2025 году привлечь к активному занятию спортом более 60% населения посредством увеличения числа спортивно-массовых мероприятий и строительства спортивной инфраструктуры. С 2011 года в республике введено в эксплуатацию более 80 спортивных объектов, преимущественно в сельской местности.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-Черкесия
Пандемия COVID-19
Минздрав допустил применение "Ковид-глобулина" у беременных по жизненным показаниям
В методических рекомендациях Минздрава уточняется, что решение о назначении препарата должно фиксироваться в медицинских документах пациента и в журнале врачебной комиссии
Читать полностью