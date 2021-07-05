Нарушения антиковидных мер выявили на каждой шестой проверенной ярмарке в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Нарушения антикоронавирусных мер выявили на девяти из 56 проверенных Роспотребнадзором ярмарок выходного дня в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Специалистами территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах <...> 3-4 июля 2021 года были проведены мониторинговые проверки 56 ярмарок выходного дня. В ходе обследований установлено, что на большинстве проверенных объектов противоэпидемические мероприятия выполнялись. Вместе с тем, нарушения санитарно-эпидемиологических требований при сохраняющихся рисках распространения новой коронавирусной инфекции были установлены на девяти ярмарках в Юго-Восточном, Южном, Западном, Центральном округах и на территории Новой Москвы", - говорится в публикации.

Уточняется, что самое распространенное из выявленных нарушений - отсутствие контроля за ношением масок и перчаток среди покупателей. Кроме того, на четырех рынках продавцы работали без средств индивидуальной защиты, на трех ярмарках не обеспечен контроль за соблюдением соцдистанции и не осуществлялся контроль за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции контактных поверхностей.

Также отмечались единичные нарушения в приготовлении растворов дезинфицирующих средств и отсутствие антисептиков в туалетах. Комплексных многочисленных нарушений на обследованных ярмарках не установлено, часть нарушений была устранена в ходе проверок.

"По фактам выявленных нарушений сотрудниками территориальных отделов вызваны на составление протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ шесть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и три должностных лица. Материалы административных дел будут направлены в суды для вынесения решений об административном наказании", - сообщается на сайте.

Данные нарушения влекут за собой наложение административного штрафа на должностных лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. "Управление Роспотребнадзора по Москве продолжает контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий на объектах города", - заключается в публикации.