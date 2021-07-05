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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Купание разрешили еще на 10 пляжах Ялты, закрытых после подтопления

Всего в городе с 6 июля будут функционировать 32 пляжа

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Запрет на купание, введенный в Ялте (Республика Крым) после июньских ливней и подтоплений, будет снят со вторника еще для 10 пляжей, сообщила мэр города Янина Павленко.

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Таким образом, 6 июля общее число пляжей, открытых для купания, достигнет 32.

"Сегодня хорошая новость от Роспотребнадзора - мы открываем с завтрашнего утра еще 10 пляжей", - сказала Павленко на заседании республиканской комиссии по ЧС. Она отметила, что купание таким образом разрешено почти на всей территории от западных границ муниципалитета и до города Ялта за исключением Симеиза и Мисхора.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская пояснила ТАСС, что пробы воды соответствуют допустимым показателям на 10 пляжах от Ливадии до Ялты.

Ранее в мэрии Ялты сообщали, что запрет на купание после подтоплений сохраняется в акватории Большой Ялты (в состав муниципалитета входят около 30 населенных пунктов, протяженность береговой линии около 70 км) на 86 пляжах. Роспотребнадзор начал работу по забору проб морской воды акватории на территории Ялты, которые определяют возможность снятия запрета на купание. Со 2 июля вновь открыты для купания 22 пляжа в западной части муниципалитета (от Фороса до Алупки).

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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