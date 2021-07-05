"Дни зеленых действий" начнутся в РФ в середине июля с Подмосковья

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Дни зеленых действий" - всероссийский марафон по уборке природных территорий и очистке берегов рек начнется в РФ в середине июля с Подмосковья и продолжится в Мурманской и Ярославской областях. Об этом заявил в понедельник бывший глава Минприроды России, временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин, представляя в Общественной палате инициативу "Чистая Арктика".

"Для нас принципиально сохранить эту уникальную часть планеты, тем более, что Россия сейчас председательствует в Арктическом совете. Но и в других регионах мы также продолжим работу. Приглашаю волонтеров, жителей принять участие в этой работе. Будем вместе убирать территории, высаживать деревья, чистить берега, собирать предложения с земли для дальнейших преобразований. Россия - это наш дом. А охранять природу, значит, охранять Родину", - заявил Кобылкин.

По его словам, речь идет о всероссийском марафоне народных инициатив, который начнется в Подмосковье в середине июля с очистки рек и мероприятий по экопросвещению, а позднее охватит другие регионы страны, среди которых Мурманская и Ярославская области. Принять участие в "Днях зеленых действий" сможет любой желающий.

Проект "Чистая Арктика" начинается 8 июля - добровольцы компании "Норникель" будут проводить уборку в Красноярском крае. Затем, 11 июля, частью проекта станет экологическая экспедиция путешественника Федора Конюхова, который займется на Северном полюсе поиском и изучением состава микропластика. Ожидается, что Россия за два года председательства в Арктическом совете могла бы выполнить проект по очистке Севера от накопленного вреда.