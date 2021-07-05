В Северной Осетии открылась мусороперегрузочная станция

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июля. /ТАСС/. Мусороперегрузочная станция для твердых коммунальных отходов открылась в Ардонском районе Северной Осетии, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Мусороперегрузочная станция немецкого производства HUSMANN для твердых коммунальных отходов построена в Ардонском районе. Как сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии, объект создан компанией "ЭРА" для оптимизации работы владикавказского полигона", - говорится в сообщении.

Мусор из пяти районов республики - Дигороского, Ирафского, Ардонского, Алагирского и Кировского - будут отправлять на перегрузку в город Ардон. Одним из путей сокращения транспортных расходов на организацию вывоза ТБО является переход к двухэтапной системе транспортировки отходов потребления с применением большегрузного транспорта. Транспортные расходы будут сокращены на 40-50%.