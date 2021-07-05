В ВОЗ заявили, что заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась

ЖЕНЕВА, 5 июля. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом в мире за последние две недели "стабилизировалась на очень высоком уровне". Об этом заявил в ходе транслировавшегося в понедельник в Twitter сеанса вопросов и ответов директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Если посмотреть на график [заболеваемости] за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - сказал он. За минувшую неделю в мире было зарегистрировано около 2,6 млн случаев заражения COVID-19 и около 54 тыс. случаев с летальным исходом.

По словам Райана, сейчас эпидемиологическая ситуация в мире "лучше, чем 2-3 месяца назад". Вместе с тем, хотя в некоторых странах и регионах отмечено резкое снижение заболеваемости, в других государствах она быстро растет. Это происходит, отметил директор программы, в силу различных факторов, среди которых появление новых, более заразных штаммов коронавируса, смягчение пандемических ограничений в странах и расширение контактов между людьми.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовала эпидемиологическую картину в мире как "неоднозначную". В частности, в регионе Северной и Южной Америки зафиксировано снижение числа новых случаев инфицирования (на 13%), а во всех других регионах - увеличение. За последние семь дней в Европе заболеваемость выросла почти на 28%, в Африке - на 15%, в Западно-Тихоокеанском регионе - на 10%, в Восточном Средиземноморье - на 9%, в Юго-Восточной Азии - на 7%.

"По меньшей мере в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости", - продолжила ван Керкхове. В целом в мире число заболевших за минувшую неделю, согласно статистике, несколько выросло по сравнению с предшествующей неделей, а число смертей, наоборот, уменьшилось. По словам эксперта, более высокая смертность зарегистрирована на прошлой неделе в Африке, Европе и Западно-Тихоокеанском регионе, тогда как в других регионах отмечено снижение числа летальных исходов.