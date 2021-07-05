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Пандемия COVID-19
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Генконсул РФ: повторные ПЦР-тесты 52 россиян на Кубе дали положительный результат

Это очень большое число, заявила Нана Мгеладзе

ГАВАНА, 5 июля. /ТАСС/. Повторное тестирование на наличие коронавирусной инфекции дало положительный результат по меньшей мере у 52 изолированных на курортах Кубы российских граждан. Об этом в понедельник ТАСС сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

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"Повторно протестированные 3 июля туриста 52 российских туриста получили положительный результат. Это очень большое число", - сообщила диппредставитель. По ее словам, консульству удалось добиться, чтобы никого из туристов не расселяли из гостиниц.

Как заявила Мгеладзе, в платном ковид-изоляторе в Варадеро в настоящий момент находятся 18 человек.

По данным консульства РФ в Гаване, в настоящий момент в изоляции находятся свыше сотни российских туристов. Большая часть из них заявляет об отсутствии симптомов заболевания, а также о сделанных ранее на родине прививках от COVID-19. Они также имеют документы, подтверждающие проведение ПЦР-тестирования в России, которое показало отрицательный результат.

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КубаРоссияПандемия COVID-19
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