Эксперт считает, что штаммом коронавируса "дельта плюс" могут заразиться все

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вариантом штамма коронавирусной инфекции "дельта плюс", скорее всего, заразятся все, поскольку он является очень контагиозным. Такое мнение в понедельник выразил главный врач медцентра "Лидер-медицина", педиатр, вирусолог Евгений Тимаков в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

"Дельтой плюс", скорее всего, [заразятся] все. "Дельта плюс" очень заразный. Мы еще не имеем много информации о нем <...>, но одно однозначно - он очень сильно контагиозный. Он по факту меняет свой индекс репродукции и становится похожим на грипп. А мы знаем, что если в семье один человек болеет гриппом, то другие тоже заболевают", - уточнил он, отвечая на вопрос, все ли заразятся штаммом "дельта".

Тимаков также добавил, что сейчас риск заразиться коронавирусной инфекцией максимальный. "Сейчас не будет ни одного [не заразившегося коронавирусом] человека, кроме 1% населения, который имеет врожденный специфический Т-клеточный иммунитет, который не позволит никакому вирусу проникнуть в организм, даже мутировавшему", - отметил он.

Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.

Адаптация коронавируса

Порядка двух-трех лет потребуется коронавирусной инфекции для адаптации, чтобы сравниться по степени заражения с вирусом гриппа, считает Тимаков.

"Я думаю, не раньше, чем через два-три года. Мы подадаптируемся под коронавирус, коронавирус под нас так, чтобы нас заражать как грипп, но при этом не убивать, не вызывать серьезные проявления", - сказал он.

Тимаков также добавил, что каждая волна коронавируса запоминается нашим организмом и обучает наш иммунитет. "Клеточная память все равно остается у нас в организме, просто каждый раз она шлифуется. Она нашлифуется настолько, что уже никакая мутация коронавируса нас пробивать не будет", - отметил он.