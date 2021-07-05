Температура воздуха в Мурманске повторила 5 июля рекорд 49-летней давности

МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Мурманске рекордную для июня на Крайнем Севере температуру - воздух прогрелся до 30,8 градуса. Такая информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра России.

"По измерениям синоптиков на 18:00 5 июля, температура воздуха в Мурманске поднялась до 30,8 градуса", - приводятся данные на сайте Росгидромета.

Как сообщила ТАСС начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен, предыдущий суточный рекорд температуры в Мурманске был установлен в 1972 году (плюс 30,8 градуса). Абсолютный максимум июля также принадлежит 1972 году, когда 9 июля воздух прогрелся до 32,9 градуса. Это уже третий летний суточный рекорд температуры воздуха в Мурманске в 2021 году. Два первых были побиты 3 (плюс 27,2 градуса) и 11 (плюс 27,4 градуса) июня.

В ночь с 5 на 6 июля в Мурманске и области температура воздуха не опустится ниже 20 градусов тепла. Во вторник и среду на Кольском полуострове тоже ожидается жаркая погода - до 32 градусов. Лишь в четверг, 8 июля, днем пройдет холодный атмосферный фронт с грозами и порывистым ветром, температура воздуха снизится до 22 градусов.