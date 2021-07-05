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Пандемия COVID-19

СМИ: Минздрав Бразилии предлагает включить вакцинацию от коронавируса в программы ДМС

Этот вопрос обсуждался на встрече ряда министров правительства страны с членами совета Национального агентства дополнительного медицинского страхования, отмечает телеканал CNN Brazil

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Бразилии в понедельник выступило с инициативой о включении вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в перечень медицинских процедур, которые в обязательном порядке должны покрываться полисами добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом сообщил телеканал CNN Brazil.

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По его данным, этот вопрос обсуждался на встрече ряда министров правительства страны с членами совета Национального агентства дополнительного медицинского страхования (ANS), которые должны будут рассмотреть данное предложение. В частности, речь идет изначально о компенсации федеральным властям затрат на вакцинацию населения, пользующегося услугами ДМС, а впоследствии о возможности самостоятельного приобретения страховыми компаниями препаратов для иммунизации от коронавируса для своих клиентов.

По мнению главы Минздрава Марселу Кейроги, предусмотренные такой схемой изначальные затраты страховых компаний в будущем окупятся за счет снижения нагрузки на медицинские организации. "Подождем решения ANS, но <...> такие затраты в рамках ДМС со временем позволят страховым операторам сэкономить. Поскольку очевидно, что вакцины предотвращают госпитализации", - приводит слова главы ведомства телеканал.

В настоящее время бразильские полисы ДМС не включают в перечень оплачиваемых услуг вакцинацию от каких-либо заболеваний.

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