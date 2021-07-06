Путин в Кемерове примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит во вторник с рабочей поездкой Кемеровскую область. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

"Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса", - говорится в сообщении.

Президент также возложит цветы к монументу "Память шахтерам" и посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.

Кроме того, глава государства проведет встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Предыдущая поездка

В предыдущий раз Путин посещал Кузбасс в августе 2018 года. На встрече главы государства с рабочими угольного разреза "Черниговец" один из горняков рассказал президенту о грядущем юбилее региона. Позднее Цивилев на встрече с Путиным отметил, что официальное празднование памятной даты дало бы дополнительный толчок развитию региона. Президент согласился с этим и добавил, что три столетия освоения одного из крупнейших в России и в мире угольных бассейнов - это "большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса".

В тот же день Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 300-летия региона.

История памятной даты

Датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна официально признан 1721 год, когда рудознатец Михаил Волков открыл первые месторождения угля на территории нынешней Кемеровской области.

Всего в рамках празднований в регионе запланировано около 300 мероприятий международного, федерального и регионального уровней. Еще около 3 тыс. мероприятий пройдут в муниципалитетах. В Кемерове торжества состоятся в новом ледовом комплексе "Кузбасс", который открылся в мае. По словам Цивилева, это самое большое за Уралом ледовое спортивное сооружение.