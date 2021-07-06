Мишустин посетит с рабочей поездкой Томск

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который начал рабочую неделю с мероприятий в Екатеринбурге, во вторник продолжит поездку и прибудет в Сибирский федеральный округ. 6 июля он посетит Томск.

Там глава российского кабмина побывает в особой экономической зоне (ОЭЗ). Томская ОЭЗ была создана 21 декабря 2006 года, она стала одной из первых технико-внедренческих зон России. Основные направления деятельности в ней - информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.

За 15 лет существования зоны резиденты наладили продажи своей высокотехнологичной продукции в 158 стран, объем экспорта за это время превысил 4,3 млрд рублей. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций составил 15,7 млрд рублей и превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. За минувшие два года инвестиции выросли почти на 30%, до 20 млрд рублей к концу 2020 года.

Развитие образования

Планируется, что премьер посетит в городе и образовательные учреждения. В частности, он осмотрит строящийся корпус Светленского лицея и побывает в Томском государственном университете (ТГУ). Это старейший российский вуз за Уралом - он основан в 1878 году.

В ТГУ в настоящее время обучаются свыше 16 тыс. студентов из более чем 90 стран мира. Вуз регулярно входит в число лучших в России, причем как в отечественных, так и в международных рейтингах.

Томск носит статус студенческой столицы страны, а также претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования по одноименному нацпроекту.

Во вторник у Мишустина также запланирована встреча со студентами - молодыми предпринимателями. Она пройдет на полях форума U-Novus 2021, который проходит с 1 июля по 30 сентября в различных форматах.

Форум U-Novus проводится в городе с 2014 года. Представители научно-образовательных учреждений, корпораций и технологического бизнеса, инноваторы, разработчики и предприниматели затрагивают актуальные вопросы на дискуссиях, круглых столах, бизнес-семинарах.

Встреча с главой региона

Также глава российского кабмина намерен встретиться с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Такие беседы, во время которых обсуждается ситуация в регионе в целом, являются традиционными для рабочих поездок председателя правительства в субъекты РФ.

В мероприятиях программы примут участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

О поездке

Рабочая поездка Мишустина началась с Уральского федерального округа: в минувшее воскресенье он прибыл в Екатеринбург. В тот же день премьер провел встречу с российским и иностранным бизнесом.

В понедельник он продолжил работу на Урале. В частности, глава кабмина выступил на открывшейся международной промышленной выставке "Иннопром", посетил Уральский завод гражданской авиации, побывал в Уральском федеральном университете.

Мишустин посещает Сибирь второй раз за этот год. В марте он совершил большую поездку по регионам округа, побывав в Кемеровской и Новосибирской областях, на Алтае, в Туве.