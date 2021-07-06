В России стартовала "вторая волна" приема детей в школу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Вторая волна" записи детей в первый класс началась в России во вторник, с 6 июля. В этот период школы принимают заявления от всех желающих вне зависимости от того, закреплены они территориально по месту проживания за школой или нет, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

В 2021 году запись детей в первые классы проходит по новым правилам. Прежде всего, были скорректированы сроки подачи заявлений в сторону максимального комфорта и удобства для родителей, сообщили в министерстве. Новые сроки и порядки рассмотрений заявлений позволяют исключить появление очередей, которые возникали накануне старта записи, а также сделать процесс максимально прозрачными. "Первая волна" прошла с 1 апреля до 30 июня. Она была предназначен для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа, а также тех, кто имеет первоочередное или преимущественное право зачисления в школы.

"Это традиционный период, так называемая "вторая волна", в которую школы могут принимать ребят даже в случае, когда они не прикреплены по месту жительства к данной школе - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В этот период документы можно подавать в любые школы вне зависимости от адреса, и только отсутствие мест может быть основанием для отказа", - говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве добавили, что "первоначально школы ведут набор тех, кто проживает и закреплен за школой местом своего проживания, сохраняя тем самым принцип максимальной доступности системы школьного образования".

В Минпросвещения напомнили, что принимаются в первые классы дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей учредитель школы может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте. Подать заявление можно лично, по почте, по электронной почте, через официальный сайт школы, с помощью сервисов госуслуг.

В пресс-службе также отметили, что теперь не могут отказать в приеме ребенку, чей старший брат или сестра уже учатся в этой школе, как это случалось раньше. Кроме того, президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от их прописки.