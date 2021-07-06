Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по оказанию медпомощи беременным с ковидом

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по организации медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при коронавирусной инфекции. Соответствующий документ направлен в регионы РФ, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"В новую версию методических рекомендаций вошли несколько новых разделов и дополнений. В частности, в рекомендации добавлена информация о специфической профилактике COVID-19 с помощью вакцинации на основе имеющихся данных по исследованию влияния вакцинации на репродуктивную систему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ разработан рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний и призван обеспечить оказание медицинской помощи этим категориям пациентов по единым протоколам на всей территории России.

В методические рекомендации также была добавлена глава "Планирование беременности в условиях COVID-19", включающая в себя основные аспекты профилактики заболевания. "Профессиональные ассоциации акушеров-гинекологов не рекомендует откладывать планирование беременности и рождение детей на постковидный период, однако при планировании беременности в условиях пандемии следует соблюдать рекомендации по вакцинации, немедикаментозной и медикаментозной профилактике", - сообщили в пресс-службе.

Данных о том, что вакцинация против влияет на репродуктивную функцию у мужчин и женщин, в настоящее время нет, заявили в Минздраве. "На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Подчеркнем, что нет данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию", - говорится в сообщении.

Риск преждевременных родов

Частота преждевременных родов у невакцинированных против коронавирусной инфекции беременных женщин, в случае заболевания ковидом, составляет 15-20%, сообщили в пресс-службе.

"В мире уже накоплены достаточно большие данные о влиянии вакцинации на репродуктивное здоровье и плод. Частота осложнений беременности при этом не отличается от общепопуляционной: не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений у женщин, вакцинированных от COVID-19 во время беременности, по сравнению с невакцинированными. При этом у невакцинированных беременных женщин, если они заболели COVID-19, частота преждевременных родов составляет 15-20%, по данным различных источников. Это выше, чем в популяции в целом (6%), и объясняется наличием медицинских показаний для индукции родов до срока по показаниям при развитии тяжелой формы заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что целесообразной считается вакцинация беременных из групп риска тяжелого течения COVID-19 с 22-й недели беременности.

25 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время пострегистрационных исследований экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-ковид-вак" беременными. Министр уточнил, что "таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".