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Пандемия COVID-19

Минздрав заявил, что коронавирус может поражать женскую и мужскую репродуктивную систему

SARS-CoV-2 гипотетически способен проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий, а также вызывать поражение сперматозоидов, говорится в документах ведомства
© Максим Киселев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Имеющиеся у медиков данные свидетельствуют о том, что коронавирус может вызывать поражение яичников и сперматозоидов, негативно влияя на женскую и мужскую репродуктивную систему, следует из методических рекомендаций Минздрава России по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19.

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"Влияние перенесенной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, на репродуктивную функцию человека, может быть негативной. <...> гипотетически SARS-CoV-2 может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение", - говорится в документе.

Отмечается также, что коронавирус также может вызывать поражение сперматозоидов и других клеток. "Это позволяет заключить, что существует высокая вероятность негативного влияния коронавирусной инфекции на мужскую репродуктивную систему и мужскую фертильность", - отмечают в Минздраве.

Ранее министерство выпустило четвертую версию методических рекомендаций "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19". В частности, в документ добавлена информация о специфической профилактике COVID-19 с помощью вакцинации на основе имеющихся данных о ее влиянии на репродуктивную систему, а также глава "Планирование беременности в условиях COVID-19". Рекомендации уже направлены в регионы России для использования в работе.

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РоссияПандемия COVID-19
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