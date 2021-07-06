Минздрав заявил, что у беременных с ковидом может внезапно развиться критическое состояние

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Внезапное развитие критического состояния возможно у беременных с коронавирусной инфекцией на фоне стабильного течения заболевания, следует из методических рекомендаци й Минздрава РФ по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19.

"У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. Систематический обзор 2021 года, включивший 10 000 беременных и 128 176 небеременных женщин, сообщил о повышенной смертности беременных относительно небеременных пациентов", - говорится в документе.

Отмечается также, что в целом у беременных клинические характеристики COVID-19 схожи с общей популяцией, часто наблюдается бессимптомное течение. По данным иностранных исследований, наиболее частыми клиническими признаками заболевания у беременных были лихорадка, кашель и миалгия (боль в мышцах).

Беременные с соматическими болезнями

Беременные женщины с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением входят в группы высокого риска тяжелого течения COVID-19, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ.

"Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные, имеющие соматические заболевания: хронические заболевания легких, в том числе бронхиальную астму средней и тяжелой степени тяжести, заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальную гипертензию, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение; хроническую болезнь почек, заболевания печени", - говорится в документе.

Отмечается также, что систематически обзор, включивший 100 тыс. беременных, показал возможность вертикальной передачи коронавируса от матери к ребенку у 5,3% женщин и частоту рождения позитивных на COVID-19 новорожденных в 8% наблюдений. "Частота выделения SARS CoV 2 из плаценты зарегистрирована в 12% случаев, из пуповины - в 6%, из амниотической жидкости - в 5,6%, из грудного молока - в 5,0%", - сказано в рекомендациях.

"Среди перинатальных исходов наиболее часто регистрируются дистресс-синдром плода (26,5-30%), низкая масса тела при рождении (25%), асфиксия новорожденных (1,4%). Госпитализация новорожденных в отделение интенсивной терапии требуется в 43% случаев, а перинатальная летальность составляет 0,35-2,2%", - следует из документа Минздрава РФ.

Ранее министерство выпустило четвертую версию методических рекомендаций "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19". В частности, в документ добавлена информация о специфической профилактике COVID-19 с помощью вакцинации на основе имеющихся данных о ее влиянии на репродуктивную систему, а также глава "Планирование беременности в условиях COVID-19", включающая основные аспекты профилактики заболевания. Рекомендации уже направлены в регионы России для использования в работе.