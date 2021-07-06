В Ингушетии тестирование на коронавирус будут проводить круглосуточно и без выходных

МАГАС, 6 июля. /ТАСС/. Лаборатории в Ингушетии будут проводить тестирование жителей на выявление коронавирусной инфекции в круглосуточном режиме и без выходных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Продолжается реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и вакцинированию населения республики. Организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных, в 13 лабораториях. Создан резерв лекарственных препаратов для амбулаторного лечения на три месяца, для стационарного лечения - на два, средств индивидуальной защиты - на полгода", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в связи с ростом числа заражений коронавирусом министерство здравоохранения региона увеличило количество мест в ковидных госпиталях на 50%. В пяти медицинских организациях расположены 230 коек, в том числе 22 реанимационных.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Ингушетии привились более 70,6 тыс. человек, что составляет 33% от числа подлежащего вакцинации населения, обоими компонентами - 50,2 тыс. жителей. Всего регион получил около 78 тыс. комплектов вакцины, в ближайшие десять дней ожидается партия из 9,1 тыс. доз.

Всего в Ингушетии зафиксировано 16 330 случаев инфицирования, 15 732 человека выздоровели, 197 умерли. В госпиталях региона получают лечение 165 человек, остальные лечатся амбулаторно.