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Пандемия COVID-19

Минздрав допустил применение "Ковид-глобулина" у беременных по жизненным показаниям

В методических рекомендациях Минздрава уточняется, что решение о назначении препарата должно фиксироваться в медицинских документах пациента и в журнале врачебной комиссии
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Ковид-глобулин" может использоваться беременными с ковидом по жизненным показаниям, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19.

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"Ковид-глобулин" - лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, содержащей антитела к нему. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и "учит" иммунную систему человека быстрее самостоятельно вырабатывать антитела.

"Данный препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан к применению во время беременности, поскольку безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических исследованиях, поэтому его назначение этой категории пациентов попадает под категорию off-label и возможно только по жизненным показаниям", - говорится в рекомендациях.

В документе поясняется, что в соответствии с законодательством, при оказании медицинской помощи пациентам в стационарных условиях по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии назначаются лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, что фиксируется в меддокументах пациента и заверяется подписью медработника и заведующего отделением.

Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах пациента и в журнале врачебной комиссии. "Противопоказания к использованию препарата: повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека; аутоиммунные заболевания; кормление грудью; повышенная чувствительность к компонентам препарата", - говорится в документе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что состояние беременных женщин с новой коронавирусной инфекцией вызывает особую озабоченность.

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РоссияПандемия COVID-19
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