Куба делает туристам из РФ экспресс-тесты на коронавирус для решения проблемы с изоляцией

ГАВАНА, 6 июля. /ТАСС/. Представители Кубы приняли решение сделать изолированным российским туристам по подозрению на заражение коронавирусом экспресс-тесты для скорейшего решения проблемы. Об этом ТАСС сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгелазде.

"Кубинцами было принято решение для ускорения процесса провести всем ростуристам экспресс-тесты. Результаты пока неизвестны", - отметила дипломат.

Посол РФ на Кубе Андрей Гуськов заявил ТАСС, что проверка положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию у прибывающих на Кубу российских туристов должна быть продолжена для исключения ошибок в дальнейшем.

"Мы работаем над тем, чтобы проверка положительных результатов тестов не прекращалась, поскольку очень важно исключить или максимально сократить вероятность ошибок, - отметил дипломат. - Завтра представители Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Кубы проведут видеоконференцию, в ходе которой обсудят практики систем национального контроля [заболеваемости ковидом] с целью углубить сотрудничество и понять как можно исправить недочеты. Мы благодарны властями Кубы за содействие и надеемся что в ближайшее время все нестыковки будут устранены".

По данным российской дипмиссии в карибской республике, из находящихся на настоящий момент в изоляции 149 туристов из РФ положительный результат повторного теста на ковид получили 52. "Я надеюсь, что остальные 97 человек негативных могут выйти изоляции, поскольку нет причин продолжать ее", - добавил Гуськов.

По словам Гуськова, резонанс от новостей про изоляцию российских туристов на Кубе с подозрением на заражение коронавирусом не способствует продвижению на российском рынке туристических поездок в эту страну. Дипмиссия ведет работу с кубинской стороной по скорейшему решению проблемы, сообщил он.

"Резонанс от ситуации с изолированными туристами не способствует продвижению путешествий на Кубу из нашей страны. Именно поэтому мы сейчас ведем упорную работу вместе с нашими кубинскими партнерами по решению этой ситуации, - отметил посол. - Это крайне важно и потому, что каждую неделю Куба принимает 12 рейсов из РФ с большим числом пассажиров".

Ранее большая часть из изолированных граждан РФ заявляла об отсутствии симптомов заражения коронавирусом, а также о сделанных ранее на родине прививках от COVID-19. Они также имеют документы, подтверждающие проведение ПЦР-тестирования в России, которое показало отрицательный результат.

По состоянию на начало июля на курортах Кубы отдыхают около 6 тыс. граждан России.