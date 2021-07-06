Почти 40% российских туристов собираются сделать прививку от COVID-19 перед отпуском

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более половины россиян планируют в ближайшие три месяца отправиться в отпуск. При этом примерно 40% путешественников собираются привиться от COVID-19 перед отдыхом. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Райффайзенбанка и финансового супермаркета "Сравни.ру" (есть в распоряжении ТАСС).

"Более 60% россиян планируют поехать в отпуск в ближайшие три месяца, провести они его планируют в России. Однако почти каждый пятый опрошенный хочет отправиться за границу. При этом к своему здоровью путешественники относятся очень серьезно - почти 40% сделают прививку от COVID-19 перед отпуском, более 20% купят страховку и проверят уровень антител к коронавирусу", - говорится в исследовании.

Согласно опросу Райффайзенбанка, большинство респондентов будут путешествовать по России, а каждый четвертый планирует отдохнуть на черноморских курортах.

При этом подавляющее большинство россиян позитивно или нейтрально относятся к зонам отдыха, свободным от коронавируса, - только четверть опрошенных откажутся от их посещения, если нужно привиться или сдать ПЦР-тест.

Также авторы исследования отмечают, что чаще всего россияне готовы потратить на отпуск до 100 тыс. рублей, 13% потратят на отдых 100-200 тыс. рублей, а 4% опрошенных - более 200 тыс.

В свою очередь аналитики "Сравни.ру" выяснили, что в 2021 году многократно возрос спрос на страхование путешествий. По мнению экспертов, это связано с введенными годом ранее ограничениями. "В 2021 году, по данным финансового супермаркета Сравни.ру, в традиционный сезон начала летних отпусков спрос на страхование путешествий вырос почти в 40 раз в сравнении с тем же периодом 2020 года. Это объясняется тем, что летом 2020 года границы были закрыты, а российские регионы ввели ограничения на передвижение, связанные с коронавирусом. Например, в некоторых областях путешественникам пришлось бы пройти двухнедельный карантин", - отмечают эксперты.

В опросе приняли участие более 1 500 человек старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Иркутска, Ростова-на-Дону, Самары и других городов.