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Все пляжи Сочи откроют 6 июля, кроме тех, что находятся в районе Кудепсты

Последствия ливней на пострадавших пляжах устранены на 70%
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Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/ Все пляжи Сочи, кроме тех, что находятся в затопленном накануне поселке Кудепста, будут открыты 6 июля. В настоящий момент последствия ливней на пострадавших пляжах устранены на 70%, рассказал ТАСС глава Сочи Алексей Копайгородский.

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"На всех пляжных территориях, которые пострадали, работы по ликвидации последствий закончены на 70%. К вечеру все будет открыто, за исключением только кудепстинского района", - сказал Копайгородский.

При этом глава Адлерского района Николай Бескровный сообщил, что планируется до конца дня завершить расчистку пляжей после непогоды. "На сегодняшний день пляжи Адлерского района на 70% уже очищены. Я думаю, к концу сегодняшнего дня все мероприятия по расчистке пляжей будут завершены. Купаться сейчас запрещено по той причине, что еще в море есть шторм", - сказал он.

Глава района также рассказал, что подъездную дорогу к селу Кепша, где проживают почти 300 человек, восстановили. "Весь грунт, который был нанесен водной стихией, убран. Сейчас продолжаются работы по наведению порядка жителей подтопленных домов и на прилегающей территории", - пояснил Бескровный. Кроме того, в селе Лесное, где смыло дорогу, разработан план по ее восстановлению.

По поручению главы города власти оказываю помощь всем пансионатам и санаториям в расчистке прибрежной территории, пляжей, сказал он. "Убираем деревья, даем автомобили для вывоза поваленных деревьев и того мусора, которые принесло на море. <...> Вся необходимая помощь, за которой люди обращаются, всем своевременно оказывается", - добавил глава администрации Адлерского района.

Как сообщила ТАСС глава департамента курортов администрации Сочи Светлана Батяйкина, сейчас для посещения в Сочи открыты 128 пляжей, но купаться там запрещено из-за штурмового предупреждения.

Как сообщил глава города, работы по устранению последствий продолжаются на территории всего города Сочи, на текущий момент 80% мероприятий по ликвидации последствий ливней завершены. Копайгородский отметил, что в городе работают 50 укомплектованных бригад со спецтехникой, жильцам пострадавших домов наводить порядок помогают волонтеры. Он заверил, что жителям окажут необходимую помощь.

Санобработка санаториев и отелей

Санитарную обработку санаториев и отелей проведут в Сочи после устранения последствий непогоды, сообщил Копайгородский. "Сегодня мы проехали больше 11 санаториев, отелей, загрузка 90%. Все в спокойном режиме находится на территории гостиниц. После того как все будет убрано, пойдет санитарная обработка. После 20:00 пройдут санитарные группы", - сказал он.

Копайгородский уточнил, что режим ЧС в городе был введен вчера, так как было выявлено большое количество домовладений, имущества и иных предметов, которые были повреждены. По его словам, сейчас мониторинговые группы заканчивают оценивать ущерб, нанесенный стихией, общаются с жителями, заходят к ним домой. "Вечером мы приступим к оказанию помощи всем категориям населения, которые пострадали", - добавил глава администрации города.

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