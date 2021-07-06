Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 4 млн

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Общее количество умерших из-за коронавируса в мире превысило 4 млн, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ.

К настоящему моменту в мире зарегистрировано 4 006 856 летальных исходов из-за заболевания, вызываемого новой инфекцией. Всего ковид был обнаружен более чем у 184,2 млн человек.

О первой смерти стало известно 11 января 2020 года. Миллион летальных исходов был зарегистрирован 28 сентября, два - менее чем через четыре месяца, 15 января 2021 года. Отметка в 3 млн была преодолена еще через три месяца.

При этом летальность новой инфекции составляет 2,16%, показатель не поднимается выше 3% уже более полугода.

География

Больше всего смертей зарегистрировано в США - 605,6 тыс., это примерно 1,8% от всех заразившихся в стране. На втором месте находится Бразилия (свыше 525 тыс. смертей из 18,8 млн заразившихся), на третьем - Индия, где из 30,6 млн заболевших умерли 403 тыс.

С учетом численности населения смертность выше всего в Перу, где на каждые 100 тыс. жителей приходится 578 умерших, а также в европейских странах - Венгрии (311), Боснии и Герцеговине (296) и Чехии (283).

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 658 672 случая заражения. Умерли 2,46% заразившихся - 139 316 человек.