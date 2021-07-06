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Мосгорсуд признал законным решение лишить юриста Добровинского адвокатского статуса

Хамовнический суд ранее по результатам рассмотрения искового заявления Добровинского к Адвокатской палате Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката вынес решение об отказе в удовлетворении требований

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу по иску Александра Добровинского с требованием отмены решения Адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса адвоката на два года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решение Хамовнического районного суда Москвы по иску Добровинского оставлено без изменения, жалоба истца - без удовлетворения", - сказали в суде.

17 февраля Хамовнический суд по результатам рассмотрения искового заявления Добровинского к Адвокатской палате Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований. После этого юрист подал жалобу в Мосгорсуд.

Согласно данным картотеки суда, иск рассматривал судья Герман Бугынин, который также рассматривал жалобу на лишение статуса адвоката Марка Фейгина и иски к Федеральной палате адвокатов. Он же рассматривал жалобу на решение палаты о лишении статуса адвоката Алексея Коврижкина.

29 октября прошлого года Совет адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского адвокатского статуса на два года за высказывания о том, как актеру Михаилу Ефремову "уйти от наказания" и его виновности после обращения к нему для его защиты. После аварии Добровинский несколько раз публично заявлял, что не возьмется за дело Ефремова, потому что "хорошо знает, как сделать так, чтобы Ефремов ушел от наказания".

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