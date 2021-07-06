JBL извинилась за публикацию карты Украины без Крыма, ДНР и ЛНР

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Украинское представительство американской компании JBL оказалось в центре скандала из-за поста в соцсетях с картой Украины без Крыма, который Киев не признает российским, и неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Как пишет во вторник украинское издание "Страна", пост был опубликован в официальном аккаунте JBL Ukraine в Instagram. При этом было помещено изображение карты Украины в желто-синих цветах, однако ее очертания не включали контуры Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса. К истории был прикреплен вопрос: "А из какого ты города?"

Пользователи соцсетей стали возмущаться и призывать к бойкоту компании. После этого JBL Ukraine извинилась. "Просим прощения за последний cториз. Компания проводит служебное расследование по факту происшествия", - сообщила пресс-служба компании в Facebook после публикации истории.

Во вторник компания выступила с более подробными разъяснениями и пообещала уволить ответственных за ошибку и обратиться к правоохранительным органам. "Мы официально приносим извинения всем украинцам за ошибку <...>. Наша позиция неизменна: мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк - это территория Украины". Мы изменим часть команды, которая привела к ошибке, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников", - сообщили в компании.

JBL - американская компания, производящая акустику и аудиотехнику, входящая в состав объединения Harman International Industries, включающего многочисленные компании по производству аудиотехники.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта 2014 года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России.