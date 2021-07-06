В Приамурье выполнили план по вакцинации от ковида социальных работников почти на 100%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июля. /ТАСС/. Количество привитых социальных работников и работников сферы услуг в Амурской области достигло почти 100% от плановых показателей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

"Среди жителей области, относящихся к первому приоритету, привито 50% от плановых показателей. Процент вакцинации среди людей старше 60 лет у нас выше среднего по России - 29,4% (средний процент по стране - 26,9%). Второй уровень приоритета, куда относятся социальные работники, а также сфера услуг, вакцинирован на 96,9% от плана", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения области Светлану Леонтьеву.

В целом, в Приамурье от COVID-19 вакцинировано 40,3% от планового числа жителей области. Лучшие результаты показывают северные Селемджинский и Шимановский районы.

"Все еще слабые результаты по темпам вакцинации в вузах. Возможно, руководителям стоит обратить внимание на опыт других регионов, как там ведут прививочную кампанию среди молодежи и преподавателей. К началу учебного года эта проблема должны быть уже решена", - приводит пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, специалисты управления Роспотребнадзора связывают это с нарушением масочного режима в трудовых коллективах, а также игнорированием требования термометрии на предприятиях. В Амурской области выявлено 24,6 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 309 человек умерли.

По данным правительства Амурской области, в регион поступило 184,1 тыс. доз, из них использовано 77,7%. В ближайшие несколько дней регион ожидает поставки еще 3,3 тыс. доз вакцины.