Женщинам могут разрешить обслуживать самолеты и быть авиамеханиками с 1 сентября

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассчитывает, что профессии авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов, с 1 сентября 2021 года будут исключены из списка запрещенных для женщин профессий.

"Сейчас с Минтрудом мы проводим эту работу. Надеюсь, что до 1 сентября мы эту работу закончим и те женщины, которые в этом году закончили вуз, смогут пойти на аэродром и работать по своей специальности", - сказала Святенко во вторник журналистам.

Ранее Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа, который исключает из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов. С инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий в ведомство обратилась сенатор Святенко. По ее словам, несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности. В частности, по специальности техника по крылу или инженера, занятого непосредственно техническим обслуживанием летательных аппаратов.

Список профессий

Согласно проекту приказа, Минтруд планирует исключить из списка запрещенных для женщин профессий работы авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам. Кроме того, женщины смогут работать техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.

Как пояснила ранее ТАСС Святенко, данный проект приказа сейчас готовится к рассмотрению рабочей группой по защите трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей со вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда.