Инженерную инфраструктуру Ялты перестроят для предотвращения подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Ялты намерены перестроить инженерную инфраструктуру города, в том числе берегоукрепительные сооружения на реках, чтобы предотвратить новые подтопления, сообщила во вторник в эфире телеканала " Крым-24 " глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Самая главная работа впереди, потому что нам предстоит не просто восстановить, а фактически перестроить всю инженерную инфраструктуру нашего города. В первую очередь это берегоукрепительные сооружения рек, которые оказались самыми поврежденными", - сказала Павленко.

По ее словам, большую часть территории Ялты уже привели в порядок, осталось очистить локальные точки подтоплений. "Мы продолжаем активно круглосуточно очищать русла рек, потому что главная проблема возможных подтапливаемых территорий - это многоквартирные дома по улицам Вергасова, Киевской, Кривошты, Ломоносова и Музейной. Это как раз там, где русло реки необходимо очистить, чтобы опустить уровень воды. Пока он, к сожалению, выше, чем подвалы домов", - добавила Павленко.

С 3 июля городские службы Ялты работают в круглосуточном режиме готовности к устранению новых подтоплений, так как в Крыму по-прежнему действует штормовое предупреждение, отметила также мэр города.

Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. 16-20 июня были подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. 4 июля из берегов вышли три реки. Только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.