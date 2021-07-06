Эксперт: ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Наличие у человека ВИЧ-инфекции не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Более того, лица с данным статусом находятся в группе риска по тяжелому течению ковида, но перед вакцинацией им нужна предварительная консультация со специалистом, сообщил во вторник журналистам главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

"Следует сразу подчеркнуть, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Позиция российского здравоохранения относительно необходимости вакцинации ВИЧ-инфицированных пациентов от COVID-19 сформулирована предельно ясно - вакцинация признана важнейшей мерой обеспечения защиты данной категории пациентов и социальной безопасности в целом, - сказал он. - Вакцинация против новой коронавирусной инфекции ВИЧ-инфицированным пациентам показана. Более того, наличие глубокого иммунодефицита и возможного серьезного сопутствующего заболевания позволяет отнести пациента в группу риска тяжелого течения COVID-19, и именно в этой группе вакцинация должна быть приоритетной".

При этом врач пояснил, что при принятии решения о вакцинировании ВИЧ-положительного пациента важно получить информацию о показателях его иммунного статуса. В частности, перед вакцинацией пациенту с ВИЧ рекомендовано предварительно проконсультироваться у инфекциониста территориального центра профилактики и борьбы со СПИДом для уточнения возможных ограничений, требующих осторожного режима вакцинации.

"С учетом результатов недавнего британского исследования, опубликованного в одном из наиболее авторитетных мировых научных журналов The Lancet, векторную вакцину можно рассматривать в качестве приоритетной в группе ВИЧ-инфицированных пациентов, но, конечно это не исключает использования других вакцин с доказанной эффективностью и безопасностью. Зарегистрированные отечественные векторные вакцины <...> могут быть использованы без ограничений в качестве профилактической вакцины у пациентов с ВИЧ-инфекцией с сохранным иммунным статусом и неопределяемой РНК ВИЧ", - рассказал Мазус.

Он также уточнил, что в инструкции к вакцинам "Спутник V" и "Спутник Лайт" вторичные иммунодефициты, в том числе ВИЧ, не включены в противопоказания или ограничения к проведению вакцинации.

Ранее издание РБК со ссылкой на документ сообщило, что фонд "СПИД.Центр" направил письмо на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что россиянам с ВИЧ отказывают в вакцинации от COVID-19. Как пояснил директор фонда Сергей Абдурахманов, из 700 пациентов, принятых в июне одним из врачей Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 человек сообщили, что им отказали в вакцинации из-за ВИЧ.