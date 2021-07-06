Мишустин: нацпроект "Наука и университеты" дополнят инициативой "Стартап как диплом"

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой Минфина Антоном Силуановым дополнение нацпроекта "Наука и университеты" инициативой, которая позволит запустить программу для студентов "Стартап как диплом". Об этом премьер рассказал в ходе встречи со студентами-молодыми предпринимателями в Томском государственном университете.

"Мы хотим, чтобы молодые специалисты, ученые имели возможность уже сейчас внедрять свои разработки в реальные бизнес-проекты. В первую очередь, национальный проект "Наука и университеты" будет дополнен соответствующей инициативой, мы это все подробно обсуждали, вот буквально летели сюда, из Екатеринбурга в Томск, с министром финансов, говорили об этом. Это платформа университетского технологического предпринимательства", - сказал Мишустин.

"И программа "Стартап как диплом" будет запускаться и в других регионах - это очень хороший продукт, конечно он должен развиваться", - добавил премьер.