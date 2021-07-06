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Губернатор Кубани просит прокуратуру проверить застройку пляжей в Туапсинском районе

По словам Вениамина Кондратьева, у моря стоят павильоны, которых там быть не должно

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил прокуратуру проверить застройку пляжей в Туапсинском районе. Об этом он сообщил во вторник на заседании региональной комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"Прошу прокуратуру проверить застройку пляжей в Туапсинском районе", - сказал он, отметив, что у моря стоят павильоны, которых там быть не должно.

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Также он отметил, что в новых микрорайонах, которые оказались затоплены, необходимо проверить пропускную способность ливневок и в целом их наличие. По словам губернатора, подтопление происходит каждый раз в одних и тех же местах. "Одни и те же улицы, одни и те же дома [подтапливает] раз в четыре-шесть лет, и [это] абсолютно повторяется как в первый раз. <...> Почему мы не можем сделать так, чтобы, понимая, где идет вода, даже если она большая вода, обеспечить ее свободное прохождение", - сказал губернатор.

Он также поручил региональному департаменту архитектуры собрать необходимые документы и посмотреть, кто выдавал разрешения. Кроме того, глава региона поручил проверить работу ливневой канализации, особенно в новых микрорайонах.

Также в своем Telegram-канале Кондратьев сообщил, что обсудит с главами пострадавших от подтоплений районов дальнейшие действия по ликвидации последствий стихии. "Сейчас главная задача - ликвидация последствий непогоды во всех районах края. Оперативную ситуацию, действия глав и необходимые решения обсудим в режиме видеоселектора с главами пострадавших районов", - написал руководитель субъекта.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы.

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РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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