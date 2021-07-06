Мишустин рассказал, как работал на полставки во время учебы в вузе

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что работал на полставки уже со второго курса учебы в вузе.

Об этом опыте глава кабмина поведал на встрече со студентами - молодыми предпринимателями, которую он провел на полях форума U-Novus 2021 во время рабочей поездки в Томск. "В свое время, когда я учился в Московском станкоинструментальном институте, я тоже подрабатывал со второго курса. Нам разрешили на полставки работать техниками, а потом, уже с третьего курса, - инженерами на полставки", - рассказал он.

Как пояснил премьер, тогда многие студенты технических вузов подрабатывали, и это, с улыбкой заметил он, было "первое инновационное предпринимательство".

Форум U-Novus проводится в Томске с 2014 года. Представители научно-образовательных учреждений, корпораций и технологического бизнеса, инноваторы, разработчики и предприниматели затрагивают актуальные вопросы на дискуссиях, круглых столах, бизнес-семинарах.