Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении предприятий и организаций, выполняющих требования об обязательной вакцинации сотрудников. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение о поощрении предприятий и организаций, выполняющих требования об обязательной вакцинации сотрудников, и дополнительной поддержке предприятия общественного питания. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% и более работников, получат гранты из бюджета города Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Размер гранта первым 100 организациям, завершим вакцинацию 60% работников, составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей. При этом 50 грантов предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства, еще 50 грантов - для иных субъектов предпринимательской деятельности.