Глава Бурятии Алексей Цыденов прошел ревакцинацию от коронавируса

"6 июля Алексей Цыденов получил прививку от коронавирусной инфекции. Срок ревакцинации и вид вводимой вакцины определены врачом. Осенью 2020 года он впервые получил прививку от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По словам самого Цыденова, он не болел COVID-19. "Как показал мой опыт, вакцина работает, потому что у меня весь ближний круг переболел, а меня пока не коснулось. Время прошло, антитела "упали", поэтому в соответствии с новым порядком Минздрава России прохожу ревакцинацию, чтобы иммунитет снова повысить", - приводит пресс-служба слова главы региона.

В Бурятии, где с 27 июня по 11 июля включительно введен локдаун из-за неблагоприятной эпидобстановки, продолжается вакцинация населения. Доступны все три вакцины, которые имеют регистрационное удостоверение на территории РФ: "Cпутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". "Сейчас вакцина поступает в соответствии с тем темпом, с которым мы ее применяем. В среднем в сутки вакцинируется первым компонентом 4 тыс. человек, вторым компонентом 2-3 тыс. человек, и с учетом этих темпов нам вакцины хватает, поставки идут регулярно", - цитирует пресс-служба Цыденова.

В Бурятии для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 431 580 жителей. На сегодняшний день в республику поступило 219 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привились 197 744 человека, завершили вакцинацию 140 282 человека.