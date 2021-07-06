Император Японии привился от коронавируса

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Император Японии Нарухито во вторник привился от нового коронавируса. Об этом сообщило агентство Kyodo .

По данным управления делами императорского двора, вакцинация 61-летнего монарха была проведена в его резиденции в Токио. Агентство не уточняет, какой препарат был использован.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Практически завершена иммунизация 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет. Сейчас в этой категории почти 62% привиты одной дозой вакцины, более 28% - двумя. В прошлом месяце в Японии началась иммунизация всех возрастных групп. По состоянию дел на 30 июня в стране 23% населения получили одну дозу вакцины, 12% - две.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием разработки AstraZeneca пока не проводится.