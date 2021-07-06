ЕСПЧ удовлетворил жалобу полицейских из России на отказ в отпуске по уходу за ребенком

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным отказ в предоставлении отпуска по уходу за ребенком четырем полицейским из РФ и присудил им денежные компенсации. Соответствующее решение суда было опубликовано во вторник.

Решение касается жалоб четырех сотрудников МВД, которым в период с 2009 по 2021 год было отказано в предоставлении отпуска по уходу за детьми, поскольку, как им было сказано, мужчина-полицейский может рассчитывать на такую льготу только в случае, если ребенок остался без ухода со стороны матери. Попытки оспорить решение в российских судах не увенчались успехом, несмотря на то, что у двоих из истцов жены имели проблемы со здоровьем и не могли поднимать ничего тяжелее 5 кг. Трое полицейских уволились из органов, четвертый ушел с должности по состоянию здоровья.

"В постановлении по делу "Груба и др. против России" судьи ЕСПЧ единогласно признали наличие нарушения статей 14 (запрещение дискриминации) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство)", - гласит судебное постановление. В нем подчеркивается, что, в контексте статьи 14, "гендерные стереотипы о том, что роль женщин - прежде всего заботиться о детях, а мужчины - зарабатывать деньги, не могли в достаточной мере служить основанием для различия в подходах к праву мужчин и женщин на отпуск по уходу за ребенком". В этой связи суд признал различный подход к данной процедуре для мужчин и женщин полицейских гендерной дискриминацией.

ЕСПЧ также присудил истцам денежные компенсации за моральный ущерб и судебные издержки от €1,1 тыс. до €12,8 тыс.