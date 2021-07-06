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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Синоптики не прогнозируют непогоду в Крыму в ближайшее время

По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, в республике ожидается жара

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Метеоусловия, спровоцировавшие ливни в Крыму и подтопления, ослабевают, и вероятность непогоды в ближайшие дни очень мала, сообщила во вторник ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

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"Все мощные процессы прошли, фронтальный раздел [в атмосфере, приведший к большому количеству осадков в Крыму] ослабел, он не такой мощный. Вероятность, что где-то что-то будет серьезное, очень небольшая. Жара скоро будет, будет все хорошо и замечательно", - сказала Любецкая.

Она отметила, что, несмотря на это, на 6-7 июля в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей. 4 июля из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтопило более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины после случившегося госпитализированы, одна погибла.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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